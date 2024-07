Spunti di vista Attenti al Como Gli indonesiani fanno sul serio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Mola Prende lentamente forma ildi proprietà dei ricchissimi fratelli Hartono. La matricola lombarda non vuol recitare un ruolo di “comparsa“ dopo 21 anni di assenza in serie A, anzi, ma punta ad essere la mina vagante del torneo visto l’organico che la Proprietà sta consegnando a Cesc Fabregas. Una squadra che parlerà ancora spagnolo non tanto per gli arrivi di Belotti e Dossena (i primi colpi pesanti) ma per quello che è successo negli ultimi giorni. I lariani hanno infatti messo le mani sul 29enne portiere Pau Lopez, provano ad accelerare per Rodri Sanchez (trequartista classe 2000 del Betis Siviglia) e soprattutto sognano un ex campione del mondo con la Francia. Già, perché sulle rive del lago ormai non si parla d’altro: Raphael Varane ci sta pensando seriamente, anche i bookmakers lo danno vicinissimo aldopo il positivo incontro che il difensore (ex Real Madrid) ha avuto con l’allenatore.