Sport musica ed emozioni forti Sulla spiaggia c’è il 105 XMasters

(Di giovedì 11 luglio 2024) Nove giorni di, die divertimento. Da sabato prossimo a domenica 21 a Senigallia va in scena ‘105’, l’evento ideale per chi vuole scatenarsi e mettersi alla prova in un’adrenalinica atmosfera di festa. Oltre 60mila le persone attese. Per loro, varie novità. Per la prima volta in Italia il wakesurf dai laghi arriva al mare. Questa disciplina spettacolare, che combina l’eleganza del surf con la potenza di un motoscafo, promette di ridefinire il concetto di divertimento acquatico. Gli appassionati potranno volteggiare su tavole da surf, creando la propria onda perfetta. Il motosurf farà il suo debutto con Antonio Filippini, vice-campione italiano nella categoria Veteran, pronto a guidare gli aspiranti ‘piloti delle onde’.