Quando gliel' ho sentito dire sono passato su Sky Marino Bartoletti un siluro su Lele Adani | Guarda

(Di giovedì 11 luglio 2024) Sul web è il commentatore più amato e odiato del calcio italiano, con migliaia di tifosi pronti a sfotterlo o celebrarlo. Madivide anche un pubblico più "professionale" e forse meno umorale e isterico, quello dei "colleghi e dintorni", vale agiornalisti e opinionisti. Le sue performance, come al solito urlate e piene di passione ed entusiasmo, nonpassate inosservate nemmeno su Rai 1, dove ha accompagnato le notti ben poco magiche della Nazionale italiana di Luciano Spalletti agli Europei in Germania dedicandosi dopo l'uscita di scena degli azzurri a squadre decisamente più divertenti. Particolarmente affilato, al riguardo, il giudizio di un grande della tv pubblica come, cronista ettore stimatissimo per le sue parole sempre centrate e garbate (oggi sibbe "uno stile d'altri tempi") e voce tecnica insieme al grande Sassi di quel piccolo capolavoro di ironia pallonara che era Quelli che il calcio di Fabio Fazio, a inizio Anni Novanta.