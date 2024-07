MolinariLeganon è negativo se Orban tratta su pace in Ucraina

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) "Lasi può fare solo grazie all'aiuto militare occidentale. Qualcuno che provi a fare unativa deve esserci. Se (Orbàn ndr) ci prova non la vedo come una cosa negativa". Lo ha detto il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari ad Agorà Estate su Rai Tre. "Salvini - ha poi precisato - non ha mai detto 'non mandiamo più le armi'. Salvini ha detto che è chiaro che se si continua solo la linea militare la guerra non finirà mai. Ma questo non vuol dire non mandare più le armi a Kiev. Io ricordo che la Lega ha votato tutti i provvedimenti in Aula sia con il governo Draghi, sia con il governo Meloni di sostegno all'", ha concluso. .