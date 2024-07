Mancato rinnovo del contratto | lavoratori di sanità privata e RSA verso lo sciopero

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 11 luglio 2024) Bergamo. Al rientro dal periodo estivo saràper idelle cliniche dellae delle RSA che applicano i contratti ARIS-AIOP: il loronon arriva, la trattativa non riprende, e dunque lo stato di agitazione avviato con il blocco degli straordinari a maggio approda ora a una nuova iniziativa di protesta. L’astensione dal lavoro proclamata da FP-CGIL, CISL-FP e UIL-FPL per il 23 settembre è stata rilanciata proprio oggi a Milano durante un Attivo unitario regionale dei. In provincia di Bergamo sono invitati ad aderire allodi settembre i circa 3.000sanitari delle strutture presenti sul territorio: Habilita (Poliambulatorio San Marco di Bergamo, Istituto di Neuro-riabilitazione di Zingonia, Ospedale Faccanoni di Sarnico), Humanitas (Clinica Gavazzeni e Clinica Castelli di Bergamo), Gruppo San Donato (Istituti Ospedalieri Bergamaschi: Policlinico San Marco di Zingonia e Policlinico di Ponte San Pietro), Istituto Clinico Quarenghi di San Pellegrino Terme, poi la Casa di Cura Palazzolo (Istituto delle Suore delle Poverelle), la Clinica San Francesco (Istituto Suore Cappuccine di Madre Rubatto), le tre sedi NephroCare di Seriate, Gazzaniga e Trescore, e le tre di Ferb a Trescore, Gazzaniga e Calcinate.