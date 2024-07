La storia di Leopoldo il vigilante cardiopatico dell’università che dorme in auto | Così vivo da miserabile

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 11 luglio 2024) Si chiamaSocche, lavora comeall’Università di Padova, ha 64 anni ein. Guadagna uno stipendio base di 800 euro che, grazie agli straordinari di cui si carica quotidianamente, riesce ad arrivare anche a 1200 euro. Divorziato da un’ex moglie a cui deve fornire un assegno di mantenimento di 400 euro, ha due figli, di cui uno disabile.nella sua Fiat 4×4, non proprio una passeggiata, in particolar modo in questi giorni di caldo intenso, a cui si aggiunge, talvolta, il comportamento poco rispettoso di alcuni studenti. «Mi hanno svegliato diverse volte, non c’è rispetto e questo mi rende ancora più difficile la vita», raccontaal Corriere della Sera. Il racconto «Lavoro per conto di Civis all’Università di Padova dal 2020, prima ero stato dirottato in epoca Covid all’ospedale di Cittadella.