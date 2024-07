Il nodo mobilità Ferro e gomma | Fateci strada

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 luglio 2024) "Il potenziamento delle reti infrastrutturali verso Milano e con nuove connessioni est-ovest è strategico sia per collegare direttamente il territorio con il sistema aeroportuale lombardo e autole, sia per promuovere un riequilibrio verso unapiù sostenibile. Attualmente il trasporto pubblico surappresenta il 14-15 per cento degli spostamenti in entrata e uscita e il 32 per cento degli spostamenti interni". L’attenzione degli Industriali non è riservata ai soli spostamenti delle merci. Perché il capitale umano è strategico e, spesso, i lavoratori sono ostacolati nella loro “libertà di movimento“. I nodi della? Cesano Maderno, Seregno, Desio, Lissone e Vimercate. Centri di connessione tra Milano e la Brianza.