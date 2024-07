Il cardinale Ruini sta meglio ed è uscito dalla terapia intensiva

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) "IlCamillo, in ragione della stabilità clinica e del miglioramento dei parametri cardiovascolari ottenuto con le nuove terapie, nel pomeriggio di ieri (martedì; ndr) è stato dimessocardiologica e trasferito in un reparto di degenza ordinaria del Gemelli dove sta proseguendo il monitoraggio e le cure". Lo riferisce lo stesso ospedale romano nel quale ilè ricoverato da sabato. Anche il Consiglio episcopale della diocesi di Roma aveva espresso la sua vicinanza al: in un messaggio si invitavano i fedeli della diocesi a pregare per una pronta guarigione del porporato, che è stato vicario del Santo Padre per la diocesi di Roma dal 1991 al 2008, e si affidava al Signore il lavoro dei medici e degli operatori sanitari.