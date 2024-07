Favolosa Jasmine Paolini in finale a Wimbledon

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 11 luglio 2024) AGI -. La 28enne toscana ina Wimboledon dopo una battaglia lunga più di due ore e mezza vinta contro la croata Donna Vekic col punteggio di 2-6 6-4 7-6(10) al quarto match point dopo averne annullati due all'avversaria. Una vittoria meritata alla fine della semipiù lunga della storia del torneo. "Mi ripetevo di lottare punto dopo punto - ha detto alla fine - è bellissimo giocare qui, per un tennista è il posto più bello dove giocare. Una situazione folle - dice la campionessa, prima finalista a Roland Garros edopo Serena Williams - una partita fantastica e ora andrò nel bagno del ghiaccio". Primo set in salita per la 28enne n.5 del mondo contro un'avversaria concreta e molto potente, dotata di una battuta eccezionale per il circuito e di colpi profondi e precisi.