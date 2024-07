Di Lorenzo lettera ai tifosi del Napoli | Volevo andar via ma resto Non vedo l’ora di ricominciare

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 11 luglio 2024) Giovanni Di, capitano del, scrive unaai: dal possibile addio alla voglia di riscatto. Le parole del leader azzurro. Dal trionfo alla crisi: il difficile post-scudetto Con una toccanteaidel, il capitano Giovanni Diha rotto il silenzio sulle voci che lo volevano lontano dal club partenopeo. Il terzino azzurro ha aperto il suo cuore, condividendo le difficoltà della scorsa stagione e il suo rinnovato impegno per la maglia azzurra. “Caridel, nelle ultime settimane il nostro amore è stato un po’ “scumbinato”, come quello che cantava Pino Daniele in una sua bellissima canzone. Succede anche nelle storie più belle e intense di vivere momenti di crisi”. Dinon ha nascosto le difficoltà incontrate dopo la vittoria dello scudetto: “Passare dalla gioia incancellabile dello scudetto alla tristezza di una stagione in cui non ci riusciva niente è stato un trauma difficile da metabolizzare.