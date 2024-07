Confagricoltura Udine | Thurn Valsassina nuovo presidente

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 11 luglio 2024) Philipsarà ildiper il prossimo triennio. Lo ha eletto, all’unanimità, l’Assemblea dei soci riunitasi a Case di Manzano., già vice, subentra a Giovanni Giavedoni che ha guidato l’organizzazione agricola negli scorsi sei anni. «Eredito un’Associazione coesa e in crescita – ha detto l’imprenditore agricolo di Remanzacco – e, perciò, il mio mandato sarà svolto all’insegna della continuità. Abbiamo accresciuto la nostra presenza territoriale e ci avvaliamo di collaboratori con alta professionalità. Il prossimo triennio ci vedrà impegnati sul fronte dell’applicazione della Pac che, va detto, non sta dando grandi soddisfazioni agli imprenditori agricoli per lo meno per quello che si è visto finora.