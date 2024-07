Commissariamento e cessione Ascoli ore decisive per il futuro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Giornata particolarmente intensa quella che oggi si svilupperà attorno alle ormai note questioni extracalcistiche dell’. A corso Vittorio sono state ore contraddistinte dall’ansia quelle che hanno diviso il patron Massimo Pulcinelli e gli attuali vertici dirigenziali. Stamattina alle 9.30 infatti è programmata l’udienza dinanzi al tribunale di Ancona per il ricorso avanzato dai fratelli Maurizio e Stefano D’Alessandro, soci di minoraza al 10% con la loro compagnia telefonica Rabona. Nelle recenti settimane proprio loro erano intervenuti per agitare le acque denunciando una serie di illeciti amministrativi che poi hanno portato il tribunale investito del caso a nominare, nella seduta del 13 giugno, l’avvocato Francesco Tardella in qualità di curatore speciale.