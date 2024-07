Cina dura risposta all’ultimatum della Nato Aerei su Taiwan crolla il fronte diplomatico E si avvicina la Guerra Mondiale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ieri pomeriggio, l’Alleanza Atlantica riunita in un vertice a Washington aveva emesso un comunicato che intimava alladi “smettere qualsiasi forma di sostegno politico e materiale alla Russia“. Un comunicato molto duro, che si concludeva affermando che Pechino “costituisce un pericolo per l’Europa e per la sicurezza”. Toni che avevano stupito molti analisti, che intuivano il rischio di un effetto boomerang. Anziché ottenere un risultato, c’era il rischio concreto di irritare ancora di più Pechino. E così è stato. Ladelle autorità cinesi, infatti, è stata altrettanto, sia dal punto di vista, sia da quello militare. Il comunicatoè stato definito “provocatorio e pieno di evidenti calunnie“. Il portavocemissione cinese presso l’Ue è stato categorico: “Respingiamo fermamente e deploriamo le accuse, e abbiamo presentato una forte rimostranza all’Alleanza”, Il comunicato accusa ladi “usare toni daFredda e una retorica belligerante“, e conclude affermando “invece di usare gli altri come capro espiatorio, ladovrebbe riflettere su se stessa e prendere azioni vere per disinnescare la situazione e risolvere i problemi”.