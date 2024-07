Che cos’è l’Ordine della Fenice asse portante di Harry Potter?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 11 luglio 2024) Chiunque abbia amato, e continui a farlo, la saga diha sognato, almeno una volta, di far parte del. Nei romanziRowling e nei film successivi questa organizzazione riprende vita grazie alla volontà di Silente, anche se i ragazzi di Hogwarts riconosco inla loro guida. All’inizio, infatti, viene formato un nuovo gruppo sotto la dicitura de L’esercito di Silente che non deve essere confuso convero e proprio. In questo modo, infatti, gli studentiscuola di magia cercano di apprendere quanto possibile sulla tecnica di combattimento per non. farsi trovare impreparati. Sarà Sirius, però, a ribattezzare, in qualche modo, questi ragazzi come il nuovo Ordinedopo aver mostrato ad un dubbiosole foto del gruppo originario formato durante la Prima Guerra dei Maghi.