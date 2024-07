Anger Foot è disponibile

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 11 luglio 2024) Lo sviluppatore Free Lives (Broforce, Gorn, Terra Nil) e il publisher Devolver Digital sono orgogliosi di annunciare cheè uscito OGGI su PC! Questo gioco in prima persona eccessivamente brutale porta il protagonista,, ad affrontare le spietate bande della città distopica di Shit City in un vortice di fuoco e di esplosioni. Gli hanno rubato le scarpe da ginnastica preemo e lui non si fermerà davanti a nulla per riaverle, anche se questo significa sfidare l’ultimo boss della città, il MINISTRO DEL CRIMINE. Azione rapida basata sui calciè uno sparatutto in prima persona velocissimo, che unisce combattimenti con armi da fuoco a furiosi calci. Sfonda le porte, fai esplodere i pazzi e dai letteralmente il colpo di grazia ai tuoi nemici in una serie di livelli sempre più impegnativi e ben fatti.