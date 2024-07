Wimbledon 2024 Musetti | Non ho parole con Djokovic darò tutto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 10 luglio 2024) “Non ho, è difficile anche parlare: non ho ancora realizzato ciò che ho fatto”. Sono queste le primedi Lorenzo, fresco semifinalista di, dopo la vittoria in cinque set su Fritz. “Grazie al pubblico, a tutti gli italiani che erano qui a sostenermi. Non avevo mai giocato sul Campo 1, l’opportunità di calcare questi campi è un onore per me. Una partita fantastica, Taylor era in grande forma. Felicissimo di essere nella mia prima semifinale qui, grazie al mio team e ai tifosi arrivati dalla mia città”. LA CRONACA DEL MATCH PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI “Nel quinto ho giocato il mio miglior tennis, mi son tenuto il meglio per la fine – sorride l’azzurro – All’inizio Fritz comandava il gioco, non riuscivo a rispondere bene.