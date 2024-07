Spara contro i poliziotti e distrugge con un’ascia il vetro blindato della volante | arrestato

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) EMPOLI – Mattinata movimentata a Empoli per la polizia. Un uomo, che girava a Brusciana con una pistola finta in tasca, una volta raggiunto dalla polizia è fuggito, hato con l’arma ad aria compressa, li ha speronati più volte e infine ha estrattocon cui ha distrutto il. Alla fine, neutralizzato, è stato. Il 36enne dovrà rispondere di danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. La vicenda ha avuto inizio intorno alle 11 quando è arrivata sulla linea del numero d’emergenza 112 la segnalazione di un uomo armato di pistola occultata nei jeans, ma con il calcio dell’arma che fuoriusciva dai pantaloni, in un barcittadina. Gli agenti delle volanti dopo aver appreso da alcuni residenti le generalità dell’uomo, sono immediatamente andati alla suaabitazione, poco distante dal luogosegnalazione.