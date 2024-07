Sì agli affitti brevi nel centro storico di Firenze la pronuncia del Tar

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024), 10 luglio 2024 - Il Tar della Toscana, aderendo integralmente alla tesi dei ricorrenti, ha dichiarato i ricorsi promossi contro la delibera urbanistica del Comune disuglituristici, che prevede il divieto di destinare a tale scopo nuovi immobili nell’area Unesco deldella città, improcedibili per “sopravvenuta carenza di interesse”. In altre parole, il Tar ha condiviso la prospettazione dei ricorrenti secondo cui i nuovi atti pianificatori approvati dal Comune hanno stralciato la previsione "anti", determinando così la cessazione della materia del contendere. Non è stata invece condivisa la tesi del Comune disecondo cui detta previsione era destinata a sopravvivere. Ad oggi, quindi, l'attività di locazione turistica breve è consentita e pienamente legittima anche nelfiorentino.