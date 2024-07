Ruba mille euro e lascia un messaggio? Trento la clamorosa reazione del barista

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) "Scusami", Mi servivano, per favore perdonami", "Sono un tossicodipendente". Ha dell'incredibile quello che è accaduto a. Un uomo, il 68enne Amedeo Gaudio, ha sottratto 1300 dalla cassa di un locale. Di notte, lontano da occhi indiscreti. Lo scorso 4 luglio il, gestore del Bar Nettuno in Via Cavour, si è trovato alle prese con un furto cospicuo. Ma invece di infiorarsi con il ladro, ha mostrato compassione. Il motivo? L'uomo ha trovato tre post-itti lì proprio dal ladro, che ha tentato di dare una spiegazione al suo gesto criminale. Quando il ladro deciderà di palesarsi - le telecamere del bar vicino hanno ripreso la scena - e pagherà il proprio debito, otterrà in cambio un nuovo lavoro. "Quei bigliettini mi hanno commosso - ha spiegato ilal Corriere della Sera -.