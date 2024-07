Non facciamoci illusioni bene o male l’Europa finirà come l’Ucraina

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 10 luglio 2024) La guerra della Russia alè l’alfa e l’omega, il principio e la fine dei problemi dele dell’ordine politico liberaldemocratico. Il tentativo di derubricarla a conflitto regionale e a effetto collaterale delle convulsioni dello spazio post-sovietico non denota solo la pigrizia degli analisti strategici e la loro abitudine a leggere il corso degli eventi secondo i canoni di un determinismo storico-geografico da positivisti stolidi o da cartomanti imbroglioni. È anche un modo per resistere all’inellutabilità di un redde rationem, di cui sono chiarissimi sia i termini sia i rischi, e che costringe a riscrivere l’ordine delle priorità morali e politiche su cui le democrazie europee si erano da decenni accomodate, godendo i frutti di una pace regalata, ma non per questo gratuita.