Movimento in ottima salute Alto il livello tra i ragazzi

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Si sono conclusi con successo i Campionati Regionali di Tennis Giovanile delle Marche, che hanno visto sfidarsi i migliori giovani talenti della regione in diverse categorie e location. Al TC Baratoff di Pesaro, nella categoria Under 12, Martina Ruggeri del Tennis Club Baratoff, dunque tesserata per il circolo ospitante, ha trionfato nel femminile, superando Martina Bozzi del Tennis Tolentino. Nel maschile, Ulisse Bari del Circolo Tennis Corinaldo ha avuto la meglio su Pietro Marinelli dell’AT Claudio e Geo Giuseppucci di Macerata. Il Circolo Tennis Lorenzo Donzelli di Porto San Giorgio ha invece ospitato le finali Under 15. Matteo Pirano del Circolo Tennis Civitanova si è imposto nel maschile su Daniel Tonucci del TC Porto Recanati, mentre Caterina Burini del TC Montemarciano ha vinto il titolo femminile battendo Maria Silvia Mascara del MTA Jesi.