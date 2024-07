Matteo Berrettini e Federica Lelli insieme? I due paparazzati mano nella mano tra le vie di Roma

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) La vita extracampo ditorna in cima alle liste del gossip. Dopo un anno faticoso dal punto di vista sportivo, tra infortuni e ritiri, l’atleta roè tornato a far parlare di sé, in campo, sì, ma anche fuori. È, infatti, già nota la sua nuova relazione con, ex fidanzata di Ultimo. La coppia è stata paparazzata dal settimanale “Chi”, che ha pubblicato alcune foto che li vede passeggiare amorosamente apochi giorni dopo la sconfitta dinel derby contro Jannik Sinner a Wimbledon. Le indiscrezioni, oltre a confermare la relazione, rivelano una presunta convivenza dei due trae Montecarlo, sede degli allenamenti del tennista ex numero uno d’Italia. Dai diretti interessanti, però, non filtra nulla.