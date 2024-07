LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | entrati negli ultimi 60 chilometri

Leggi tutta la notizia su oasport

14.59 Dopo aver abbassato il margine attorno al minuto e mezzo, la UAE Team Emirates ha tirato leggermente il freno ritornando a 1'55". 14.56 Meno di 10all'attacco del Col de Neronne. Da lì inizierà un'altra giornata. 14.53 In difficoltà Alexey Lutsenko (Astana-Qazaqstan) che aveva provato ad attaccare in tutta la prima parte della giornata. 14.50 Superati i -60 dal traguardo per Paul Lapeira (Decathlon-Ag2R La Mondiale), Richard Carapaz, Ben Healy (EF Education Easypost), Oier Lazkano (Movistar), Oscar Onley (dsm-firmenich PostNL), Matteo Vercher (TotalEnergies), Bruno Armirail (Decathlon Ag2R La Mondiale), Guillaume Martin (Cofidis), Romain Gregoire (Groupama-FDJ) e Julien Bernard (Lidl-Trek).