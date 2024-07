La Fondazione agroalimentare cambia vertice

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Fabio Esposito (al centro nella foto) prende le redini dell’Its Academyal posto di Franco Moro. LaIstituto Tecnologico Superiore per l’Innovazione del Sistema, detta anche da oggi Its Academy, ha lavorato intensamente in questi mesi al progetto per la realizzazione di cinque nuovi laboratori dedicati agli studenti. A rendere possibile la concretizzazione, il significativo contributo da oltre un milione stanziato dalla Provincia di Sondrio, che si somma ai fondi pari a un milione e 758mila euro provenienti dal ministero dell’Istruzione per il potenziamento dei laboratori dei corsi degli Istituti tecnologici superiori Its Academy, nell’ambito del Piano di attuazione del Pnrr, con le risorse annesse.