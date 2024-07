Il Mistero del Lago di Scanno | Abbassamento Record di 6 Metri e Le Sfide per il Futuro

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 10 luglio 2024) L'Aquila - Il pittorescodi, celebre per la sua forma a cuore e la sua suggestiva bellezza naturalistica, sta affrontando un drasticodelle acque, registrando un calo di circa sei. Questo fenomeno non solo solleva interrogativi sulla conservazione dello specchio d'acqua e sulla sua ricca fauna ittica, ma anche su possibili soluzioni per affrontare la crisi idrica. Secondo Pasquale Caranfa, esperto locale e presidente dell'associazione culturale "La Foce", il declino delle acque non è dovuto a presunte falle causate da terremoti, bensì alla ridotta quantità di precipitazioni nevose. "Ildi, formatosi circa 12.000 anni fa da una frana del monte Rava, è sempre stato soggetto a fluttuazioni nel livello dell'acqua, influenzate dal cambiamento climatico e dalla variazione delle precipitazioni", spiega Caranfa.