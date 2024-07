Export in aumento per il Cappello

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Il comparto delnel periodo fra gennaio e marzo di quest’anno, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ha evidenziato una diminuzione delle importazioni del 10,7% e l’delle esportazioni del 6%. I cappelli di paglia registrano una diminuzione delle importazioni del 13% in valore. I berretti una diminuzione delle importazioni del 10,7 e undelle esportazioni del 6%. Il paese maggior fornitore è la Cina con 15,6 milioni di euro (-18,3%). Le esportazioni principali in Francia con 16 milioni di euro (+7,8%); Germania (+5,9 %); Stati Uniti (+10,4 %), Giappone (+16,7%) e altri stati. Dati estrapolati dalle stime della Federazione italiana dei Tessili Vari e delsu fonti Istat. "Gli ultimi dati relativi al Settorein Italia – commenta Paolo Marzialetti, presidente nazionale settoredi TessiliVari – confermano il cambio di paradigma, legato ad un modificato approccio rispetto alle priorità dei consumatori finali anche legati al segmento del lusso, che vanno ad incidere in tutto il comparto moda e accessori.