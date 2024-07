Da luglio a dicembre Un carico di eventi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Ventiquattro appuntamenti, sei mesi di festival, da, dodici Comuni del Fermano e del Maceratese coinvolti in rete. Sono i numeri del Festival Storie, nato da un’idea di Fabio Paci sotto la direzione artistica di Manu Latini e Saverio Marconi, giunto alla quarta edizione e presentato in conferenza. Loro Piceno, Monte San Martino, Penna San Giovanni e Sant’Angelo in Pontano sono i borghi della provincia di Macerata in cui il festival farà tappa. Tra le chicche, l’attrice Amanda Sandrelli a Loro Piceno per raccontare la storia dell’immigrazione marchigiana: sabato 24 agosto, alle 21.30, all’Orto dei pensieri di Loro Piceno sarà protagonista de "Il tango del marinaio". L’11 ottobre, alle 21.30, sempre a Loro Piceno ma al teatro comunale, Leo Turrini dialoga con Roberto Fiaccarini in "Enzo Ferrari, un eroe italiano" (evento gratuito); il 25 ottobre, alle 21.