Ci vorranno altri 6 mesi ma i tunnel di Gaza spariranno

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Le forze armate israeliane, continuano a distruggere la rete sotterranea di Hamas e della Jihad islamica per interrompere ogni rifornimento e base logistica ai due gruppi terroristici di. Da Rafah aCity, le missioni per smantellare iproseguono senza sosta anche perché il compito è immane. Il capo delle forze armate, Herzi Halevi, ha sottolineato durante un sopralluogo avvenuto vicino a Rafah che «è un’operazione che richiede tempo». L'esercito ha reso noto che in qiuest’area circa 1.000 terroristi sono stati eliminati, inclusi comandanti e capi dei battaglioni di Hamas. Secondo il quotidiano Israel Hayom, i soldati hanno scoperto decine diche daarrivano oltreconfine in territorio egiziano, alcuni costruiti su tre livelli sotterranei, una scoperta che ha sorpreso le forze militari e di sicurezza israeliane.