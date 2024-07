Borsa | bene l' Europa e i bond con le scommesse sui tassi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Si rafforzano le Borse europee a metà seduta con il mercato che continua ad attendersi due tagli deinegli Usa per quest'anno. Ieri il presidente della Fed, Jerome Powell, in audizione al Senato, ha confermato che serviranno ulteriori progressi nella lotta all'inflazione prima di ridurre il costo del denaro ma ha anche enfatizzato i segnali di raffreddamento che arrivano dal mercato del lavoro. I mercati guardano al bicchiere mezzo pieno e prendono posizione in vista dei dati sull'inflazione e sui sussidi di disoccupazione, che verranno resi noti domani negli Usa: Madrid sale dello 0,9%, Milano dello 0,8%, Parigi dello 0,7%, Francoforte e Londra dello 0,6% mentre a New York i future sono positivi, con il Nasdaq che sale dello 0,3% e l'S&P dello 0,1%.