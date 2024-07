Bimbo nato morto dopo il parto in casa a Concorezzo l' ostetrica a processo | Mi chiedo come sia potuto succedere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 luglio 2024)(Monza Brianza), 10 Luglio 2024 - "Il lutto non l'ho ancora superato. Una notte sì e una no non ci dormo ancora perché ancora micosa sia. Aveva la placenta laterale destra che è un po' inusuale anche se fisiologica e questo può avere influito nella torsione finale bloccandolo". Non riesce a trattenere le lacrime l'milanese settantenne che si trova imputata di omicidio colposo in unal Tribunale di Monza per la morte il 4 aprile 2022 di unappenain. Parti civili, rappresentati dagli avvocati Paola Scaccabarozzi e Nino De Benedetti, i genitori del neo, una coppia di quarantenni residenti ache, per la nascita del loro secondogenito, avevano deciso per ilin, invece che in ambiente ospedaliero.