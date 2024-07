Baseball | Italia terza vittoria agli Europei Under 18 2024 Travolta la Croazia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 luglio 2024) A Regensburg, in Germania, gli18 proseguono in modo positivo per l’. La squadra guidata dal manager Guglielmo Trinci porta a casa un 14-0 conto lacon tanto di manifesta alla quinta ripresa, evidentemente recependo l’input proprio di Trinci dopo la partita di ieri. Davvero pochissima la storia fin da subito, con otto punti arrivati già nel primo attacco. in particolare, ci sono i singoli-punto di Mazzanti e Cornelli, il doppio da tre di Di Persia, il triplo da uno di De Cristian e il triplo da due di Barbona. In breve, una tempesta sopra il partente croato Sabol. Mentre per Taucer (e poi Mengoli) è tutto facile nel gestire la situazione, l’continua a macinare punti. Ne entrano due nel secondo inning, su volata di sacrificio di De Cristan e poi su errore difensivo.