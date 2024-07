Leggi tutta la notizia su lortica

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Sempre il solito cascoben ti permette di vedere in immagini tridimemsionali vecchi film di epoche remote, tuttavia la misura del cascoben è importante. Rispocapopicino, che ha una testa picina , delle volte gli capita di vedere un vecchio film di cowboys, e durante la scena della sfida, davanti al texas saloon, percepiscemente delle frasi senza senso ” baciami amore!!” tanto che le immagini olografiche non spiù se sparare o abbracciasi in un amplesso più che amichevole. Rispotestagrossa avendo il suo cascoben stretto, in due secondi di tempo, nostro, vide “via col vento” e in tre secondi il “Dott. Zivago.” Per non parlare di altri incidenti, infatti uno durante una rappresentazione della” bisbetica domata ” alla fine si ritrovò senza due denti, un occhio nero, e il coso tagliato!!.