Achille Lauro remixa Banda Kawasaki con i ragazzi comunità Kayros

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Roma, 10 lug. (askanews) – A pochi giorni dalla release dibrano urban avanguardista e dalle sonorità internazionali, scritto dacon Salmo e Gemitaiz e prodotto da Gow Tribe, Danien e SixPm fuori per Elektra Records/Warner Music Italy su tutte le piattaforme digitali,ha annunciato a sorpresa il remix del brano con idelladi Don Claudio Burgio fuori oggi performed by Zatla, Ryuk zc, Fandy, Commando e Yambo. Un pezzo energico e potente, un manifesto generazionale che celebra la musica come strumento di unione e di espressione dove, anche nel videoclip fuori su youtube diretto da Luca Gardella, le voci deidanno vita a un’atmosfera esplosiva. Protagonista dell’operazione è proprio ladi Don Claudio Burgio, realtà unica nel suo genere che a Milano da più di 20 anni offre supporto e alloggio a minori in difficoltà segnalati dal Tribunale per i Minorenni dai Servizi Sociali e dalle forze dell’Ordine.