Viganò l' anti Papa | le accuse a Francesco e l' Avignone di Viterbo

(Di martedì 9 luglio 2024) Carlo Maria, l'arcivescovo scomunicato per scisma lo scorso 5 luglio, non smette di attaccare la Chiesa cattolica e. L'ultimo atto di una lunga battaglia che l'ex Nunzio negli Stati Uniti conduce ormai da tempo contro Bergoglio consiste in un lungo post su X, in cuiattacca il Pontefice per la decisione di concedere la benedizione alle coppie omosessuali. Il caso specifico riguarda Hector e Filippo che il prossimo 14 settembre si uniranno civilmente ricevendo anche la benedizione religiosa da un sacerdote, don Giuseppe Cavoli, delegato dal vescovo Andrea Anreozzi.scrive a chiare lettere che «don Cavoli, Andreozzi, Tucho e Bergoglio passeranno» l'eternità «tra le fiamme dell'inferno per aver legittimato un peccato che grida vendetta al cospetto di Dio» (la sodomia, ndr).