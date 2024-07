Vaccini obbligatori i pediatri di famiglia all' attacco | Abolizione non ha alcuna base scientifica

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 9 luglio 2024) Scontro tra medici e politica. Antonio D'Avino, presidente nazionale Federazione italiana medici(Fimp) si è espresso in merito alla proposta di emendamento al decreto ‘Liste d'attesa' presentata dal senatore Claudio Borghi per abolire l'età delle vaccinazioniche e che oggi potrebbe essere dichiarato inammissibile dalla Commissione del Senato che esamina il provvedimento: «La proposta di abolire l'età per le vaccinazioniche contro morbillo, rosolia, varicella e parotite è priva di qualsiasi fondamento scientifico e rischierebbe di vanificare gli sforzi degli ultimi anni per arrivare ai tassi di copertura vaccinale raccomandati dagli organismi sanitari nazionali e internazionali, ancora oggi lontani dell'esser raggiunti.