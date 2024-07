Tre riconoscimenti Platinum EuroNCAP per i furgoni Ford Pro

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 9 luglio 2024) ROMA (ITALPRESS) – Un altro riconoscimento per la famiglia Transit diPro: il nuovo Transit Connect 1,2 si aggiudica il massimo riconoscimento in termini di sicurezza da parte di Euro NCAP, l’ente indipendente che certifica, con rigorosi test, la sicurezza e la protezione garantite da vetture e veicoli commerciali. Con questo nuovo traguardo, salgono a tre i Transit diPro ad aver raggiunto il massimo punteggio. Anche i nuovi Custom 2,3 e Courier 2,4 possono, infatti, vantare il ratingsecondo i più recenti e severi standard Euro NCAP.“Sappiamo bene che i nostri clienti affrontano lunghe giornate lavorative al volante, spesso con carichi importanti da trasportare. Per questo la sicurezza è una priorità assoluta per noi”, ha dichiarato Marco Buraglio, Direttore Divisione Veicoli CommercialiItalia.