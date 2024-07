Quando si gioca la finale di Euro 2024? Data orario e tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024) Ladiè uno degli eventi più attesi di quest’estate di sport. Le due Nazionali che meriteranno l’accesso all’ultimo atto della competizione continentale dovranno sfidarsi su un palcoscenico suggestivo, lo stesso che fece sognare tutti i tifosi italiani nel 2005. Trattasi dell’Olympiastadion di Berlino, arena in cui è in programma la finalissima deglipei in Germania indomenica 14 luglio, una domenica, con fischio d’inizio alle ore 21.00. Le semifinali Francia-Spagna e Olanda-Inghilterra decreteranno le squadre l’una contro l’altra sul manto erboso della capitale teutonica. Lasarà visibile in tv su Sky Sport 1 e Rai Uno, nel secondo caso in chiaro, oppure in live streaming attraverso le applicazioni Sky Go e Rai Play, l’una dedicata agli abbonati al servizio e l’altra fruibile gratuitamente.