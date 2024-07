Prestiti e finanziamenti | una panoramica sull’Italia

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di martedì 9 luglio 2024) Una recente analisi di Experian (nota società di global information) e Mavriq (divisione del gruppo MutuiOnline) ha messo in evidenza una rilevante crescita del mercato italiano di. Ricordiamo che con il primo termine si indicano tipicamente ipersonali non finalizzati, mentre con il secondo quelli finalizzati (tipico esempio è il finanziamento auto). I dati del rapporto congiunto Experian/Mavriq mostrano che il numero di richieste difinalizzati nel 2023 è cresciuto del 10,20% rispetto al 2022 e del 27% rispetto al 2021; per quanto riguarda invece inon finalizzati e la cessione del quinto (una forma di prestito personale riservata a lavoratori dipendenti e pensionati) si è registrato un leggero calo.