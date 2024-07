Più corse per Afragola la Regione accoglie le richieste della Provincia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 9 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl presidente, Rizieri Buonopane, ha preso parte alla riunione del Comitato di indirizzo e monitoraggio dei servizi di Trasporto Pubblico Locale su invito del presidenteQuarta Commissione ConsiliareCampania, Luca Cascone. Il Comitato ha preso atto delledell’Amministrazionele di Avellino, relativamente al potenziamento di una serie dei servizi di trasporto extraurbano tra il capoluogo e i comuni del territorio. Così come del potenziamento delletra la città e la Stazione dell’Alta Velocità di. Per quanto riguarda, invece, il collegamento con l’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi, il Comitato ha comunicato che possono essere autorizzati servizi a mercato per eventuali aziende interessate a coprire la tratta.