Pavia giovane circondato da tre rapinatori reagisce e li fa arrestare | due sono minorenni

(Di martedì 9 luglio 2024), 9 luglio 2024 – Aggredito sul Lungoticino Visconti, per una tentata rapina. Undi 22 anni è stato soccorso poco prima delle 2 di martedì 9 luglio nelle vicinanze del ponte Coperto. La polizia avrebbe subito identificato i presunti responsabili, arrestando tre giovani, due ancorae uno invece già maggiorenne. Dalla Questura nonancora stati resi noti i dettagli dell'intervento e dei provvedimenti, al vaglio delle Procure competenti, sia quella ordinaria diper il maggiorenne che quella del Tribunale dei minori di Milano per gli altri due presunti responsabili. In base all'accusa formulata, la rapina è comunque rimasta tentata, pare per la reazione della vittima, che nella colluttazione con gli aggressori ha riportato conseguenze fisiche comunque lievi.