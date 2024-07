’Pavarotti Forever’ il re dei tenori | Un onore ospitare questo evento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) Sarà il monumentale Trepponti di Comacchio a fare da cornice, il prossimo 6 settembre dalle 21, ad undi grandissima levatura culturale e musicale per rendere omaggio all’indimenticato maestro Luciano Pavarotti nel 17° anniversario della sua scomparsa. Per la prima volta, infatti, la città lagunare ospiterà il "Pavarotti Forever", concerto tributo al grande tenore, che avrà come interpreti il soprano Giulia Mazzola, il soprano Iolanda Massimo, il baritono Ettore Chi Moon Lee e il tenore Valerio Borgioni, accompagnati dal pianoforte del maestro Paolo Andreoli e dall’ensemble Gocce d’Opera. L’è organizzato dalla Fondazione Luciano Pavarotti, in collaborazione con l’associazione Musicfilm e grazie al sostegno del Comune di Comacchio.