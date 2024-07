Napoli Osimhen presente a Castel Volturno per il raduno | ha incontrato Conte

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024) In attesa di fare chiarezza sul suo futuro, Victorè arrivato ain occasione dell’inizio della preparazione estiva. L’attaccante nigeriano, che ha una clausola di 130 milioni di euro nel contratto e potrebbe salutare, ha risposto alla convocazione del club, presentandosi per il. Al momento l’ipotesi più accreditata è proprio quella di una partenza del centravanti, tanto che il ds Manna è al lavoro per trovare il sostituto, con Lukaku in cima alla lista. Intantoha conosciuto il nuovo allenatore, Antonio, ed ha ritrovato i compagni: da Rrahmani a Politano, passando per Anguissa, Lindstrom, Juan Jesus e Mario Rui (anche lui in uscita). Nel ritiro di Dimaro, invece,potrà contare anche su Zerbin e Gaetano (rientrati dai prestiti ma da valutare) e sui nuovi arrivi Rafa Marin, Spinazzola e Buongiorno.