L' attrice 34enne è stata fotografata sul lago di Como con un pancino sospetto ma ha sempre detto di volere una tonnellata do figli

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 9 luglio 2024) La star di Barbie, Margot Robbie, sarebbe incinta. La notizia, rilanciata dal magazine People, è arrivata mentre l’e il marito, Tom Ackerley, sono in vacanza in Italia suldi, e ha subito fatto il giro del mondo. Così come il giro del mondo hanno fatto le immagini deldell’in riva almentre con il marito sta per salire a bordo di un motoscafo. Vestita con pantaloni neri e top bianco, con una giacca appoggiata sulle spalle, Margot Robbie mostra quello che sembra proprio un “baby bump”. Margot Robbie alla prima di “Barbie” con il look vintage, omaggio alla bambola X Leggi anche › “Barbie” è da vedere? La recensione del film con Margot Robbie: tra musical, trovate divertenti e crisi esistenziali Margot Robbie è incinta E benché né Margot Robbie e Tom Ackerley né i loro portavoce abbiamo commentato l’indiscrezione, poche ore dopo una fonte vicina alla coppia ha fatto saperea People che i due, entrambi 34enni, sono “felici” che la notizia della gravidanza sia diventata di pubblico dominio.