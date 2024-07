La Siena-Grosseto odissea interminabile fra buche lavori e tutor aspettando il raddoppio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024), 9 luglio 2024 – Chi si è trovato a percorrere ladomenica dopo cena, di ritorno dalle località balneari, è incappato in una fila gigantesca, smaltita in un’ora e passa. Causa, il micidiale combinato disposto del restringimento della carreggiata da quattro a due corsie, all’altezza del viadotto Ornate, e un incidente a Ponte a Macereto, che ha determinato a lungo il passaggio a senso unico alternato. È uno dei periodici problemi che si riscontrano sulla Due Mari (e sul versante nord, con origini diverse, sulll’Autopalio) in attesa del completamento del, atteso da anni e che inizia a vedere la luce. La primavera 2026 è il traguardo fissato dal commissario straordinario dell’opera Massimo Simonini nel corso del sopralluogo con il presidente della Regione Eugenio Giani, lo scorso 16 aprile.