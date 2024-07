Il giardino di 2000 anni dell’imperatore romano Caligola è stato scoperto vicino al Vaticano

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di martedì 9 luglio 2024)ildiUn’importante scoperta è stata fatta da lavoratori edili in Italia: ildiche un tempo apparteneva a un imperatore. ScopertaalLe mura di travertino delsi affacciano sulle rive del Tevere, a est della Città del, e sono state dissotterrate durante i lavori per la costruzione di un cavalcavia a Piazza Pia. Una scoperta straordinaria Gli archeologi, durante lo scavo, hanno rinvenuto una conduttura d’acqua in piombo con un’iscrizione che fa riferimento a Gaio Cesare Augusto Germanico, meglio conosciuto come. Il L'articolo Ildialproviene da News Nosh.