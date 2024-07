Euro 2024 | Morata travolto da addetto della sicurezza rischia infortunio VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024) Conclusione di serata dolce amara per Alvaronella semifinale di. Dopo il successosua Spagna contro la Francia (2-1 con le reti di Yamal e Olmo), il capitano delle Furie Rosse viene ‘atterrato’ da un avversario che non ti aspetti. Un, infatti, nel tentativo di acciuffare un invasore di campo, scivola sul prato dell’Allianz Stadium di Monaco e colpisce alle gambe il centravanti spagnolo. L’ex Juventus e Real Madrid appare dolorante e si tocca il ginocchio, la speranza è che non sia nulla di grave in vistafinale di domenica 14 luglio. El de seguridad se ha cargado a. pic.twitter.com/HAzaCNjcKu — Ibai (@IbaiLlanos) July 9,da) SportFace.