Ci lascia un gigante Cinema in lutto l’attore morto dopo un breve ricovero

(Di martedì 9 luglio 2024) Piange ilmondiale. Attore e regista dal talento indiscutibile, si è spento a 77 anni. A dare la notizia è stato il figlio, spiegando come da giorni fosse ricoverato in ospedale a causa di perduranti problemi di salute. Non è chiaro se vittima di un malore o per colpa di una patologia che non gli hato scampo. Di certo, negli ultimi anni, la fortuna non lo guardato con occhi particolarmente benevoli. Aveva lottato contro un cancro. >>“Angelica me l’ha confessato”. Milly Carlucci, rivelazione a sorpresale nozze della figlia: lo sposo sapeva tutto. Cosa è successo Poi era stato colpito da un ictus e, poco più tardi, da un infarto. Sono tanti oggi i messaggi di persone che lo piangono. Anche in Italia dove la sua avventura è iniziata negli anni ’80 grazie all’incontro con artisti del teatro e delitaliano Adriana Asti, Michele Placido e Nanni Moretti, lavorando poi al Piccolo di Milano e allo Stabile di Genova.