Borsa | Milano chiude in calo con l' energia scivola Stm

(Di martedì 9 luglio 2024) Ladi(-0,53%)in, in linea con gli altri listini europei dopo le parole del presidente della Fed Jerome Powell sulla politica monetaria. A Piazza AffariStm (-2,2%), con gli analisti finanziari che guardano ai prossimi risultati del colossi del settore dei semiconduttori. Lo spread tra Btp e Bund conclude la seduta a 136 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,94%. Ad appesantire il listino principale c'è il comparto dell'con l'annuncio di Bp che vede un forte impatto sui conti per svalutazioni. Un elemento che ha contagiato tutto il settore in Europa. A risentirne Saipem (-1,6%) ed Eni (-1,3%) mentre è in controtendenza Tenaris (+0,1%). Vendite per le banche, con le prese di profitto dopo i rialzi delle precedenti sedute.