Agatha All Along | ecco il primo trailer italiano della serie tv spin-off

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di martedì 9 luglio 2024) Kathryn Hahn torna a vestire i pannistregaHarkness nelDisney+All. Il progetto,-off dello show del 2021 di Disney+, WandaVision, è ideata da Jac Schaeffer e debutterà sulla piattaforma di streaming il 18 settembre 2024 con i primi due episodi. A unsguardo, ilrivela che la Marvel è pronta a scavare a fondo nel lato soprannaturale con una sana dose di orrore. Ciò segue la più recente apparizione di Scarlet Witch in Doctor Strange nel MultiversoFollia, in cui il famoso regista horror, Sam Raimi, ha puntato sull’apporto spaventoso presentato dalla strega che deforma la realtà e dal Darkhold.riparte dal punto in cui si era fermata nellaoriginaria: si ritrova senza poteri dopo che un’adolescente la libera da un incantesimo e lage ad affrontare una pericolosadi prove note come Witches’ Road.