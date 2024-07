Accoltellato da due carabinieri fuori servizio nei boschi di Castiglione Olona i militari | Ci siamo solo difesi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 luglio 2024) “Ci”. È questa, in estrema sintesi, la difesa dei duedi 28 e 32 anni arrestati il 7 luglio con l’accusa di averdiverse volte un presunto spacciatore di origine straniera nei cosiddetti “della droga” di, in provincia di Varese, nella notte tra sabato e domenica, mentre erano. I duesono stati arrestati e portati in carcere: risultano indagati per tentato omicidio. La difesa deiDavanti al giudice per le indagini preliminari, nel corso dell’udienza che ha convalidato il fermo, uno dei due si è avvalso della facoltà di non rispondere, mentre l’altro ha detto che la vittima avrebbe aggredito uno deie che il collega sarebbe intervenuto per difenderlo.